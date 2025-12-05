Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

villas
14
chalets
10
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

