Permis de résidence en Grèce

À propos du programme d'immigration

Le programme grec de visa nomade numérique est conçu pour les citoyens non européens qui travaillent à distance pour une entreprise étrangère ou mènent leur propre entreprise en ligne en dehors de la Grèce.

Le programme vous permet de vivre légalement en Grèce, de voyager dans les pays Schengen et de profiter du mode de vie européen tout en conservant le travail et les revenus en dehors du pays.

Initialement, un visa national Nomad numérique est délivré, après quoi vous pouvez obtenir un permis de séjour de deux ans avec la possibilité de renouvellement tout en maintenant les conditions du programme.