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Permis de résidence en Grèce

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À propos du programme d'immigration

Programme des visas d'or

Investissement minimum en immobilier résidentiel ou commercial à partir de 250 000 euros, après achat, vous pouvez louer et gagner un revenu.

Un permis de séjour en Grèce vous permet de visiter plus de 187 pays de l'UE sans visa.

Après 5 ans, vous pouvez demander la résidence permanente et après 7 ans de citoyenneté.

Vous pouvez inclure votre famille dans le programme.

Notre équipe fournira un catalogue des propriétés approuvées pour la participation au programme de l'État.

Dans certaines villes de Grèce (Athènes, Thessalonique, Mykonos, Santorin), vous pouvez acheter de l'immobilier à partir de 400 euros, le reste pour investir dans votre entreprise.

Nous serons un support fiable pour vous dans l'obtention d'un permis de séjour et effectuerons toutes les étapes pour réussir la réinstallation dans un beau pays.

Il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices provenant de sources extérieures de revenus en Grèce.

 

Avantages
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