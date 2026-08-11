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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

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Durée du processus: depuis 2 months
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À propos du programme d'immigration

Obtenez un permis de séjour européen grâce à des investissements immobiliers en Grèce.

INVEST CAFE accompagne ses clients à chaque étape : sélection de l'objet, vérification juridique, enregistrement de la transaction, obtention d'un visa d'or, ouverture d'un compte bancaire, soutien fiscal et gestion immobilière.

Nous travaillons uniquement avec des développeurs et des avocats éprouvés, aidant à choisir un objet pour la vie et l'investissement.

Nos clients sont des familles, des investisseurs et des entrepreneurs qui veulent sauver leur capital, gagner la liberté de circulation et ouvrir de nouvelles opportunités pour la vie et les affaires en Europe.

Avantages
Durée du processus
Durée du processus
depuis 2 months
Frais
Frais
depuis
$7,421
Revenu supplémentaire
Revenu supplémentaire
Oui
Durée
Durée
6 months
Licence société de conseil: 313989485
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