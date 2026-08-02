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Maisons Piscine à vendre en Igoumenitsa Municipality, Grèce

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villas
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3 propriétés total trouvé
Villa dans Syvota, Grèce
Villa
Syvota, Grèce
Surface 390 m²
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Il y a: une cheminée. Suppléments …
$1,77M
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Grekodom Development
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Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Chambres 7
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,74M
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Caractéristiques des propriétés en Igoumenitsa Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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