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Mountain View Maisons à vendre en Igoumenitsa Municipality, Grèce

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villas
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2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Plataria, Grèce
Chalet 4 chambres
Plataria, Grèce
Chambres 4
Surface 340 m²
À vendre Maison de 3 étages de 340 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$767,461
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Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Chambres 7
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,74M
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Caractéristiques des propriétés en Igoumenitsa Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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