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Mountain View Maisons à vendre en Héraklion, Grèce

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villas
60
chalets
29
maisons de ville
14
68 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 7
Surface 240 m²
Une villa est proposée à la vente à Chersonissos le fleuron touristique de la Crète. Pour le…
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 180 m²
À Vendre: Maison individuelle de 180 m2 sur un 6,850 m2. Terrain – Agia Pelagia, Heraklion, …
$743,846
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 112 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (112 m2) – Mer magnifique et montagne V…
$488,813
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Villa 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
Villa de luxe de 250 m2 à vendre à Pitsidia, au sud de Heraklio. La villa avec quatre chambr…
$1,89M
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Villa 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 500 m²
À Vendre – Villa de luxe à Agia Pelagia, Heraklion Crète Découvrez une résidence de 500 m2 s…
$2,14M
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Maison de ville dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 288 m²
A vendre: Deux maisonnettes inachevées situées dans la préfecture d'Héraklion de Crète. La …
$554,933
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 60 m²
A vendre une maison en pierre de 50 m2 dans le village de Kounavi, près d'Arhanes! La maison…
$112,167
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 108 m²
À Vendre: Superbe maison individuelle à Heraklion, Crète – une retraite privée au milieu des…
$377,827
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 144 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (144m2) – Mer magnifique et montagne Vu…
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Chalet 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 60 m²
À Vendre – Maison individuelle légale 60 m2 sur 5 000 m2. Terrain avec mer et montagne dégag…
$389,634
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 262 m²
À Vendre - Vue panoramique sur la mer Maison individuelle à Analipsi, Heraklion, Crète Prin…
$767,461
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Villa 6 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 6
Surface 268 m²
🌅 Villa 3-Storey de luxe 268 m2 avec vue panoramique à Hersonissos 🌅 Découvrez une superbe v…
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Villa 6 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 6
Surface 510 m²
Elégante villa 3-Storey avec vues panoramiques en Crète – 510 m2. Niché dans un emplacement …
$1,77M
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 582 m²
Propriété exclusive à vendre dans le nord de la Crète, Grèce Emplacement: Agios Myronas, Mun…
$2,36M
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 275 m²
Suggestion de vente maison individuelle 275m2 à Heraklion de Crète. La maison se compose de …
$881,989
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 146 m²
C'est une maisonnette luxueuse de 146 mètres carrés sur un terrain de 813 mètres carrés, ave…
$818,231
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Villa 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 145 m²
Une maison mexicaine loin du Mexique – Bienvenue à la Villa Pablo! Découvrez ce joyau caché …
$707,244
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
Maison individuelle 120 m2 à vendre – Vatheianos Kampos, Kokkini Hani Une maison individuell…
$303,442
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 280 m²
Villa à vendre en Crète. La villa se compose de rez-de-chaussée et premier étage, il est 280…
$2,36M
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 330 m²
Villa de luxe 330m2 en Crète (Piskopiano, Hersonissos) Une occasion rare d'intimité et de co…
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 324 m²
A vendre Villa de 1 étage de 324 m2 en Crète. Villa se compose de 3 chambres, salon avec cui…
$826,496
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 450 m²
À Vendre: Villa luxueuse de 450 m2 avec piscine privée – Heraklion, Crète Située à Heraklion…
$2,95M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
A vendre Maison de 3 étages de 300 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, d'un…
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Surface 205 m²
Maison résidentielle en pierre à vendre – Crète Une maison résidentielle en pierre d'une su…
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 6
Surface 582 m²
A vendre en construction Villa de 3 étages de 582 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose de 2…
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Chalet 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 49 m²
Charmant domaine traditionnel avec maison en pierre – 6945.40m2 Terrain en Crète Une occasio…
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Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 136 m²
À Vendre: Villa à Voro, Gouves, Heraklion, Crète Découvrez le luxe et la tranquillité dans c…
$1,07M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 5
Surface 420 m²
À Vendre: Spacious Residence Idéal pour une grande famille – Crète du Nord, Kokkini Hani Emp…
$767,461
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Chalet 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 235 m²
A vendre Maison de 3 étages de 235 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 2 s…
$504,163
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Surface 150 m²
A vendre construction ancienne Maison de 1 étage de 150 m2 en Crète. Vue sur la mer, la mont…
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Caractéristiques des propriétés en Héraklion, Grèce

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