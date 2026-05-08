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Chalets à vendre en Héraklion, Grèce

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29 propriétés total trouvé
Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 296 m²
A vendre Maison de 3 étages de 296 mètres carrés en Crète. Vue magnifique sur la montagne, l…
$412,067
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 60 m²
A vendre une maison en pierre de 50 m2 dans le village de Kounavi, près d'Arhanes! La maison…
$112,167
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 108 m²
À Vendre: Superbe maison individuelle à Heraklion, Crète – une retraite privée au milieu des…
$377,827
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 82 m²
À Vendre: Maison individuelle "Key-Ready" à Old Hersonissos, Crète Une occasion unique d'acq…
$339,454
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Chalet 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 60 m²
À Vendre – Maison individuelle légale 60 m2 sur 5 000 m2. Terrain avec mer et montagne dégag…
$389,634
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Chalet 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 76 m²
A vendre maison ancienne de 76 m2 en Crète. La maison se compose d'une chambre, salon avec c…
Prix ​​sur demande
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 262 m²
À Vendre - Vue panoramique sur la mer Maison individuelle à Analipsi, Heraklion, Crète Prin…
$767,461
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 275 m²
Suggestion de vente maison individuelle 275m2 à Heraklion de Crète. La maison se compose de …
$881,989
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 93 m²
A vendre Maison de plain-pied de 93 m2 en Crète. La maison se compose de 2 chambres, salon, …
$247,949
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 146 m²
C'est une maisonnette luxueuse de 146 mètres carrés sur un terrain de 813 mètres carrés, ave…
$818,231
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
Maison individuelle 120 m2 à vendre – Vatheianos Kampos, Kokkini Hani Une maison individuell…
$303,442
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
A vendre Maison de 3 étages de 300 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, d'un…
$826,496
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 205 m²
Maison résidentielle en pierre à vendre – Crète Une maison résidentielle en pierre d'une su…
$82,650
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Chalet 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 49 m²
Charmant domaine traditionnel avec maison en pierre – 6945.40m2 Terrain en Crète Une occasio…
Prix ​​sur demande
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 5
Surface 420 m²
À Vendre: Spacious Residence Idéal pour une grande famille – Crète du Nord, Kokkini Hani Emp…
$767,461
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 235 m²
A vendre Maison de 3 étages de 235 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 2 s…
$504,163
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 150 m²
A vendre construction ancienne Maison de 1 étage de 150 m2 en Crète. Vue sur la mer, la mont…
$126,336
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 375 m²
À vendre Maison d'un étage de 375 mètres carrés en Crète. Une vue magnifique sur la ville, l…
$1,26M
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 55 m²
À vendre Maison de 1 étage de 55 m2 en Crète. Vue sur la montagne, la forêt s'ouvre des fenê…
$271,563
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
A vendre Maison de 2 étages de 190 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, un…
$315,249
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Chalet dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Surface 372 m²
A vendre en construction Maison de 1 étage de 372 mètres carrés en Crète. Une vue magnifique…
$1,30M
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Surface 357 m²
A vendre Maison de 4 étages de 357 mètres carrés en Crète. Une vue magnifique sur la ville, …
$471,103
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
A vendre Maison d'un étage de 120 m2 en Crète. La maison se compose de 2 chambres, salon ave…
$2,83M
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Chambres 2
Surface 124 m²
Maison ancienne à vendre à Anopoli, Heraklion Une ancienne maison individuelle traditionnell…
$100,360
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Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre en construction Maison de 3 étages de 250 m2 en Crète. Le sous-sol se compose d'un …
$354,213
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Chambres 5
Surface 400 m²
A vendre Maison de 3 étages de 400 mètres carrés en Crète. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$1,30M
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Chambres 3
Surface 262 m²
À Vendre - Vue panoramique sur la mer Maison individuelle à Analipsi, Heraklion, Crète Prin…
$1,00M
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 5
Surface 220 m²
Proposé à la vente une maison en pierre individuelle avec une vue illimitée sur la mer, à qu…
$584,451
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Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 33 m²
🌅 À VENDRE – Maison traditionnelle de style Cave avec vue sur la mer illimitée à Matala, Crè…
$447,489
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Caractéristiques des propriétés en Héraklion, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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