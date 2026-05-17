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Mountain View Chalets à vendre en Demotike Enoteta Phrankistas, Grèce

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Chalet 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
À vendre Maison de 2 étages de 190 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose…
$413,248
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Phrankistas, Grèce

Bon marché
Luxe
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