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Chalets à vendre en Demotike Enoteta Phrankistas, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 95 m²
À vendre Maison d'un étage de 95 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 3 ch…
$148,244
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Chalet 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
À vendre Maison de 2 étages de 190 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose…
$413,248
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Chalet 2 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 2 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
À vendre Maison d'un étage de 70 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$354,213
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Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Phrankistas, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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