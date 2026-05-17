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Propriétées résidentielles à vendre en Demotike Enoteta Phrankistas, Grèce

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maisons
7
7 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 95 m²
À vendre Maison d'un étage de 95 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 3 ch…
$148,244
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Maison de ville 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Le …
$230,238
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Villa 4 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Villa 4 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse. Le sous-sol se compose d'un d…
$3,31M
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AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Villa 4 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre Villa de 3 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
$625,776
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Chalet 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
À vendre Maison de 2 étages de 190 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose…
$413,248
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Maison de ville 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
Vente maisonnette de 100 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-s…
$531,319
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Chalet 2 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Chalet 2 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
À vendre Maison d'un étage de 70 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$354,213
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Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Phrankistas, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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