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Maisons à vendre en Ratingen, Allemagne

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Ratingen, Allemagne
Maison 3 chambres
Ratingen, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 3
35415 Polheim-Holzheim Chambres: 4 Surface habitable env.: 130 m2 Prix d'achat: 239 000 EUR …
$268,682
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