Maisons à vendre en Neuss, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Neuss, Allemagne
Maison 4 chambres
Neuss, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Full description: Property is reserved!    House built in 1996 House area  120 m2 4 rooms (3…
$604,138
