Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Munich
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Munich, Allemagne

propriété commerciale
24
hôtels
3
immeuble d'appartements
4
immeubles de placement
4
1 propriété total trouvé
Bureau 132 m² dans Munich, Allemagne
Bureau 132 m²
Munich, Allemagne
Surface 132 m²
Sol 1/5
$1,12M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller