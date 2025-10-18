Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Munich
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Munich, Allemagne

propriété commerciale
24
immeuble d'appartements
4
immeubles de placement
4
3 propriétés total trouvé
Hôtel 1 757 m² dans Munich, Allemagne
Hôtel 1 757 m²
Munich, Allemagne
Surface 1 757 m²
Nombre d'étages 4
$10,73M
Laisser une demande
Hôtel dans Munich, Allemagne
Hôtel
Munich, Allemagne
$40,07M
Laisser une demande
Unique 4**** star hotel in Munich centre dans Munich, Allemagne
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 119
Surface 5 641 m²
• Apartments: 119 • Stars: 4-Star category • Plot area: 1,330 m² • Net Usable Area: 5,641…
$70,82M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller