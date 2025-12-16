Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Mulheim an der Ruhr, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Chalet
Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
Villa 9 chambres dans Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Villa 9 chambres
Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 620 m²
Nombre d'étages 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
Caractéristiques des propriétés en Mulheim an der Ruhr, Allemagne

