Propriétées résidentielles à vendre en Moers, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Moers, Allemagne
Maison 4 chambres
Moers, Allemagne
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 6 482 m²
Nombre d'étages 2
Maison familiale exclusive avec pool house, étang naturel de baignade et plus de 6 483 m² de…
$1,45M
