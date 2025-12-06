Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Mönchengladbach
  4. Commercial
  5. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Mönchengladbach, Allemagne

Maison des revenus Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison des revenus 150 m² dans Mönchengladbach, Allemagne
Maison des revenus 150 m²
Mönchengladbach, Allemagne
Surface 150 m²
Investissement: Une maison à deux familles transformée en auberge des travailleurs. 41066 Mö…
$348,335
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller