Propriétées résidentielles à vendre en Mayence, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Mayence, Allemagne
Condo 2 chambres
Mayence, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Nombre d'étages 4
$554,010
ESTATE-SERVICE24
English, Русский, Deutsch
Appartement 2 chambres dans Mayence, Allemagne
Appartement 2 chambres
Mayence, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 67 m²
Nombre d'étages 4
Apartments in a new building with an excellent location near the port on the Rhine, beautifu…
$693,970
ESTATE-SERVICE24
English, Русский, Deutsch
