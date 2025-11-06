Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Basse-Saxe
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Basse-Saxe, Allemagne

Copropriété Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Région de Hanovre, Allemagne
Condo 3 chambres
Région de Hanovre, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 90 m²
Nombre d'étages 4
The offered 3-room apartment is located on the 2nd floor of an apartment building - a new bu…
$584,218
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Condo 2 chambres dans Hanovre, Allemagne
Condo 2 chambres
Hanovre, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 53 m²
Nombre d'étages 4
Nouvel appartement de 2 pièces dans un quartier attrayant de Hanovre - Wasserstadt Limmer. …
$464,181
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Basse-Saxe, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller