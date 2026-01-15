Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Herne
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Herne, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Herne, Allemagne
Maison 5 chambres
Herne, Allemagne
Nombre de pièces 11
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Immeuble résidentiel avec 2 appartements et un bureau à Herne-Vanne À vendre est un immeuble…
$452,699
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ELEMENTA
Langues
English, Русский, Deutsch
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Herne, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller