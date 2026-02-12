Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Gelsenkirchen
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Gelsenkirchen, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 1 485 m²
Nombre d'étages 5
PROJET D'INVESTISSEMENT!Deux maisons à Gelsenkirchen sont à vendre, qui sont actuellement co…
$654,601
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ELEMENTA
Langues
English, Русский, Deutsch
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Gelsenkirchen, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller