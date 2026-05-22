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Maisons avec terrasse à vendre en Francfort-sur-le-Main, Allemagne

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maisons de ville
4
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Historique Ancien colonel de l'armée américaine Maison – Corner Lot avec jardin bordant Fran…
$1,20M
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Francfort-sur-le-Main, Allemagne

avec Jardin
Bon marché
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