  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Duisbourg
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Duisbourg, Allemagne

1 propriété total trouvé
Appartement 5 chambres dans Duisbourg, Allemagne
Appartement 5 chambres
Duisbourg, Allemagne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 5
Vente forfait: deux appartements entièrement rénovés à Duisburg (Ruhrort) - près du Rhin! Su…
$407,750
Caractéristiques des propriétés en Duisbourg, Allemagne

