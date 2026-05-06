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Propriétées résidentielles à vendre en Bottrop, Allemagne

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bottrop, Allemagne
Appartement 1 chambre
Bottrop, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 4/8
Un confortable appartement de deux chambres avec balcon et garage souterrain dans une zone v…
$86,704
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Caractéristiques des propriétés en Bottrop, Allemagne

Bon marché
Luxe
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