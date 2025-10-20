Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Berlin
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Berlin, Allemagne

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Berlin, Allemagne
Penthouse 2 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol 5/5
Spacious Prenzlauer Berg top-floor shell with building permit in prime location - Commission…
$1,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Deutsch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Berlin, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller