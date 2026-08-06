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Appartements avec garage à vendre en Bavière, Allemagne

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Munich
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Appartement 2 chambres dans Landshut, Allemagne
UP UP
Appartement 2 chambres
Landshut, Allemagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 8/8
Https:/vm.tok.com/ZGdxrhqg2/https:/www.kleinzeigen.de/s-anzeige/groszuegige-3-zimmer-maireet…
$573,109
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Types de propriétés en Bavière

condos
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Bavière, Allemagne

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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