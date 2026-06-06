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Appartements avec terrasse à vendre en Bavière, Allemagne

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Appartement 1 chambre dans Kochel am See, Allemagne
Appartement 1 chambre
Kochel am See, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/3
A vendre un confortable Euro-deux avec des réparations modernes Euro. L'aménagement comprend…
$544,933
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Types de propriétés en Bavière

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1 BHK
2 BHK
3 BHK

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avec Jardin
Bon marché
Luxe
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