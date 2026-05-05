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Maisons de ville près du club de golf à vendre en Tbilissi, Géorgie

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Maison de ville 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Votre maison de ville personnelle dans la capitale de Géorgie + permis de séjour de 5 ans au…
$350,000
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Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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