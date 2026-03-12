Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Tbilissi, Géorgie

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 4
Bienvenue, le projet « Tsavkisi Park » est situé dans la zone protégée de la vallée de Tsavk…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Garage
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller