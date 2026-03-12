Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Tbilissi, Géorgie

Maison de ville 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Votre maison de ville personnelle dans la capitale de Géorgie + permis de séjour de 5 ans au…
$350,000
Maison de ville 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 4
Bienvenue, le projet « Tsavkisi Park » est situé dans la zone protégée de la vallée de Tsavk…
Prix ​​sur demande
