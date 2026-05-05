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Penthouses avec jardin à vendre en Tbilissi, Géorgie

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Tbilissi, Géorgie
UP UP
Penthouse 4 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 345 m²
Sol 9/11
OFF-MARQUE PENTHOUSE PANORAMIQUE – POSSIBILITÉ URGENTE DANS LA LOCATION DE VACEURS PRIMAIRES…
$690,000
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Vendeur particulier
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Penthouse 2 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Sol 5/5
Le projet est situé sur les collines pittoresques de Tbilissi et incarne le concept de « sty…
Prix ​​sur demande
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Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Garage
avec Terrasse
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