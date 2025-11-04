Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Tbilissi, Géorgie

Penthouse 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Sol 3/17
00995557100075 à vendre rue vake kipshidze 22 demax 143 m² 3 chambres 17/20 étage 450 …
$450,000
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
00995557100075 à vendre vake faliashvili str. 67 ocean resort 107 m² 2 chambres 2 salle…
$470,000
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol 9/9
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol 5/5
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 420 m²
Sol 6/7
00995557100075 à vendre vake marukhi heros str 11 420 m² 3 chambres 3 salles de bain 2…
$540,000
Laisser une demande
