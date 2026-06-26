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Penthouse 2 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Sol 5/5
Le projet est situé sur les collines pittoresques de Tbilissi et incarne le concept de « sty…
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