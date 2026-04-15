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Penthouses à vendre en Adjarie, Géorgie

Batoumi
16
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17 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Sol 3/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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CoexCoex
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 137 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
$528,000
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 6/6
Club House — résidences familiales de luxe avec vue panoramique sur la mer. L'infrastructure…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 2/5
$271,730
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Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
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Penthouse dans Batoumi, Géorgie
Penthouse
Batoumi, Géorgie
Surface 798 m²
Sol 19/20
Whole 19th floor for sale Cheaper than retail price by 20% Cost increase by 20% by April…
$648,000
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Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Sol 6/6
Club House — résidences familiales de luxe avec vue panoramique sur la mer. L'infrastructure…
$344,500
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Caractéristiques des propriétés en Adjarie, Géorgie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
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