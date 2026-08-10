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Appartements avec jardin à vendre en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

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Ureki
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Appartement 1 chambre dans Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Appartement 1 chambre
Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 3/12
VR Shekvetili Forest Beach est un complexe de villégiature haut de gamme situé sur la premiè…
$175,000
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Studio 1 chambre
Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 5/12
VR Shekvetili Forest Beach est un complexe de villégiature haut de gamme situé sur la premiè…
$98,300
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Appartement 1 chambre
Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 2/12
VR Shekvetili Forest Beach est un complexe de villégiature haut de gamme situé sur la premiè…
$141,192
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TekceTekce
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Types de propriétés en Municipalité d'Ozourguéti

studios
1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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