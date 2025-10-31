Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Géorgie
  3. Municipalité d'Ozourguéti
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux dans Shekvetili, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux
Shekvetili, Géorgie
Surface 40 m²
Sol 2/9
Le projet Shekvetili Forest~Beach est un nouveau développement dans la région de la mer Noir…
$107,000
Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
