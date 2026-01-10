Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Ureki, Géorgie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ureki, Géorgie
Appartement 2 chambres
Ureki, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/5
Appartement 3 pièces de 70 m2 à vendre à Ureki, sur Takaishvili str, étage élevé, ancien rén…
$38,000
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Ureki, Géorgie
Studio 1 chambre
Ureki, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/4
Appartements à vendre dans un complexe résidentiel de type hôtel à Ureki. Cette région de Gé…
$30,470
Laisser une demande
