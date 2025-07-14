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Complexe résidentiel Morskoy klub

Batoumi, Géorgie
depuis
$63,438
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6
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ID: 4004
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

À propos du complexe

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Le complexe "Sea Club" est un objet rentable pour l'investissement!!!Situé sur 1 ligne, mer à travers la route (50-70 m)Devant le complexe est garanti rien à construire!!!Rendement de location prévu-13 % par an!!!
Trois pâtés de maisons – A, B, C. Aux premier et deuxième étages du complexe il y aura un hall de l'hôtel, des cafés, des restaurants, une piscine, un cinéma 9D et un petit centre commercial.Il y aura une piscine extérieure sur le toit du Sea Club.En plus de l'hôtel bloc B il y aura une piscine intérieure, qui peut être utilisé avec un rabais de 50%.Pierce et pont seront mis en service au début de 2025.L'hôtel sera géré par River Rock, une société de gestion internationale de grande réputation.Un hôtel de marque sera placé dans le bloc B. Mais il est possible et propre logement. Dans le bloc C il est possible de posséder un logement.Il existe différentes options avec différentes mises en page, différentes vues et...Nous attendons vos candidatures! Nous vous aiderons à investir rentablement!!
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 39.0 – 69.0
Prix ​​par m², USD 1,090 – 1,873
Prix ​​de l'appartement, USD 74,021 – 117,442
Appartements 2 chambres
Surface, m² 59.0 – 72.2
Prix ​​par m², USD 1,652 – 2,170
Prix ​​de l'appartement, USD 135,851 – 136,056
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 47.3
Prix ​​par m², USD 1,226
Prix ​​de l'appartement, USD 58,000

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

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Coût de la propriété
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Montant du prêt
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Période
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Période
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Paiement mensuel
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