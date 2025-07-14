Complexe résidentiel Morskoy klub

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Le complexe "Sea Club" est un objet rentable pour l'investissement!!!Situé sur 1 ligne, mer à travers la route (50-70 m)Devant le complexe est garanti rien à construire!!!Rendement de location prévu-13 % par an!!! Trois pâtés de maisons – A, B, C. Aux premier et deuxième étages du complexe il y aura un hall de l'hôtel, des cafés, des restaurants, une piscine, un cinéma 9D et un petit centre commercial.Il y aura une piscine extérieure sur le toit du Sea Club.En plus de l'hôtel bloc B il y aura une piscine intérieure, qui peut être utilisé avec un rabais de 50%.Pierce et pont seront mis en service au début de 2025.L'hôtel sera géré par River Rock, une société de gestion internationale de grande réputation.Un hôtel de marque sera placé dans le bloc B. Mais il est possible et propre logement. Dans le bloc C il est possible de posséder un logement.Il existe différentes options avec différentes mises en page, différentes vues et...Nous attendons vos candidatures! Nous vous aiderons à investir rentablement!!