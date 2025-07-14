Villa ECO Hotels

Villas à vendre à Grigoleti dans le complexe ECO Hotels. Le projet de la station Armoniya se distingue par un design unique de villas et de chambres luxueuses sur la côte de la mer Noire.

Chacune des 34 villas a son propre code cadastral, car toutes les villas sont isolées et privées.

Le paiement initial est de 30%, le montant restant peut être émis en versements sans intérêt pour une durée maximale de 36 mois.

L'achèvement du projet est prévu pour la fin de 2027.

Au stade actuel, la construction du quatrième et dernier étage de l'hôtel avec 78 chambres, ainsi que quatre villas, est en cours.

Villas spacieuses et confortables avec des aménagements réfléchis sont idéales à la fois pour la vie confortable et pour des investissements rentables.

Lot P037YUT