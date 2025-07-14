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Villa ECO Hotels

Grigoleti, Géorgie
depuis
$310,000
depuis
$1,937/m²
;
10
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ID: 36860
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Gourie
  • Région
    Lanchkhuti Municipality
  • Village
    Grigoleti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

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Русский Русский

Villas à vendre à Grigoleti dans le complexe ECO Hotels. Le projet de la station Armoniya se distingue par un design unique de villas et de chambres luxueuses sur la côte de la mer Noire.

Chacune des 34 villas a son propre code cadastral, car toutes les villas sont isolées et privées.

Le paiement initial est de 30%, le montant restant peut être émis en versements sans intérêt pour une durée maximale de 36 mois.

L'achèvement du projet est prévu pour la fin de 2027.

Au stade actuel, la construction du quatrième et dernier étage de l'hôtel avec 78 chambres, ainsi que quatre villas, est en cours.

Villas spacieuses et confortables avec des aménagements réfléchis sont idéales à la fois pour la vie confortable et pour des investissements rentables.

Lot P037YUT

Localisation sur la carte

Grigoleti, Géorgie
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