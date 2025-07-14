Appartement dans un nouvel immeuble Ocean Vake Plaza

Ocean Vake Plaza

L'Ocean Vake Plaza est un immeuble résidentiel de qualité supérieure, magnifiquement conçu, situé dans le prestigieux quartier de Vake, entre les rues Paliashvili et Mukhadze. Entouré d'édifices de basse hauteur, le projet offre un environnement de vie paisible, ouvert et serein.

L'un de ses principaux avantages est son emplacement privilégié, à seulement deux minutes à pied de Vake Park, l'un des espaces de loisirs verts les plus grands et les plus appréciés de Tbilissi. Le concept de vie haut de gamme Conformément à la philosophie de la marque Ocean Capitals, chaque projet est construit en utilisant uniquement des matériaux de qualité supérieure et des installations de qualité supérieure. L'objectif est de créer un équilibre parfait entre luxe, confort et fonctionnalité, tout en améliorant l'esthétique globale et la durabilité de la ville.

• efficacité énergétique • isolation thermique • construction respectueuse de l'environnement Tout cela contribue à réduire l'empreinte carbone globale du bâtiment.

(en milliers de dollars)

Personnalisation et services clés en main

Ocean Premium Standard offre déjà un haut niveau de flexibilité, y compris la possibilité de planifier individuellement les aménagements intérieurs.

En outre, l'entreprise offre des services entièrement adaptés tels que: • l'architecture intérieure • le rendu 3D de haute qualité • les services de rénovation • la sélection, l'achat et l'installation de meubles Ocean prend soin de chaque détail, permettant au propriétaire de simplement emménager et se sentir à la maison.

(en milliers de dollars)

Gestion et services

Le bâtiment est géré selon les normes les plus élevées, assurant confort, sécurité et commodité pour les résidents. L'entretien comprend: • nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs • entretien complet de tous les équipements et services publics • systèmes de sauvegarde • sécurité 24/7 avec surveillance audio-vidéo • entretien de l'ascenseur • jardinage Services supplémentaires: • concierge • sécurité 24/7 • service de nettoyage • assistance médicale • commande d'aliments • réservations de restaurants • service de limousine • assistance technique (plomberie, électricité, etc.)

Les résidents reçoivent également des rapports trimestriels transparents sur les dépenses.

(en milliers de dollars)

Efficacité énergétique et durabilité

Le bâtiment intègre des matériaux et des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Les principales caractéristiques sont les suivantes: • systèmes de maison intelligents pour réduire l'utilisation de l'électricité et de la chaleur • matériaux d'isolation thermique à haute performance • éclairage à LED économe en énergie dans tout le bâtiment • éclairage par détecteur de mouvement dans les espaces communs • panneaux solaires pour espaces partagés • portes et fenêtres à double vitrage avec verre à faible émission

(en milliers de dollars)

Normes de développement

L'équipe internationale Ocean Capitals apporte une vaste expérience et s'engage à élever les normes de développement en Géorgie. Tous les projets sont construits: • sans compromis • selon les normes européennes les plus élevées • avec une attention exceptionnelle à la qualité et au détail Ce niveau d'exécution distingue l'entreprise du marché local.

(en milliers de dollars)

Engagement et vision

Ocean Capital s'engage à réaliser des projets: • à temps • exactement comme promis • avec le maximum de satisfaction client La vision à long terme de la société est de devenir le développeur immobilier premium le plus fiable en Géorgie. Doté d'un solide soutien financier et d'une structure sans dette, Ocean Capital assure la stabilité, la fiabilité et la qualité constante de chaque projet.