Complexe résidentiel

Un projet sous la marque Swiss Hotels & Resorts au cœur de la principale station de ski du Caucase, créé en partenariat avec l'opérateur hôtelier international Accor. Le complexe combine la qualité suisse, la technologie moderne et la convivialité d'un chalet alpin avec l'hospitalité géorgienne. Situé à une altitude allant jusqu'à 3 300 mètres, le complexe offre une vue panoramique sur la montagne, un accès direct à 80 km de pistes de ski et des possibilités de loisirs actifs toute l'année: en hiver — ski et snowboard, en été — randonnée, parapente, vélo et autres sports.

Disposition (clé en main) :

Chambre d'hôtel — standard: surface à partir de 33.44 m2, prix sur demande.

Chambre d'hôtel — suite: surface à partir de 68.64 m2, prix sur demande.

Appartement — studio: surface à partir de 36.31 m2, prix à partir de 101,500 $.

Appartement avec 1 chambre: surface à partir de 67.23 m2, prix à partir de 193,000 $.

Appartement avec 2 chambres: surface à partir de 101,47 m2, prix 314 500 $.

Appartement avec 3 chambres: surface à partir de 162 m2, prix 480,000 $.

Le complexe dispose de résidences et de chambres modernes avec cheminées, balcons et grandes fenêtres, ainsi que des intérieurs design de style alpin. Les propriétaires et les clients peuvent profiter de tous les avantages d'une infrastructure étendue:

Cafés et bars.

Salle de stockage de ski.

Salles de conférence.

Parking souterrain.

Piscine & Spa.

Restaurants et salons.

Centre de fitness et salle de yoga.

Centre de bien-être & Club pour enfants.

Ce projet offre non seulement une vie confortable, mais aussi un investissement rentable, avec une gestion de propriété professionnelle, un système de revenu transparent (12% par an), pas d'impôt foncier, la possibilité d'obtenir un permis de séjour, et l'achat à distance. Le projet est conçu pour les personnes qui apprécient un mode de vie actif, des services de haut niveau, et qui recherchent un revenu stable du flux touristique croissant vers la Géorgie. C'est un nouveau standard de luxe et de confort dans les montagnes, où chacun peut faire partie d'une marque internationale exclusive et profiter de l'atmosphère unique d'une station alpine toute l'année.

Services de base

Service de conciergerie.

Portes et valets.

Personnel de sécurité et de service.

Programme d'avantages liés à la propriété des actifs.

Entretien commun et entretien ménager.

À la carte:

Services de sommelier

Nettoyage à sec et blanchisserie

Restauration en résidence & Chef personnel

Service d'achat et assistant personnel

Pendant que vous êtes absent, le paquet de maintenance

Transports privés et services de limousine

Entretien et entretien des résidences

Swissôtel Hotels & Resorts est une marque suisse d'hôtels de luxe, faisant partie du groupe Accor (avec plus de 5 000 hôtels dans le monde). Fondée en 1980, elle est représentée dans plus de 30 pays. Qualité, style, durabilité et service impeccable sont au cœur de la philosophie de Swissôtel. Les propriétaires bénéficient d'un soutien professionnel en matière de gestion immobilière et de services complets sans tracas, ainsi que d'un investissement fiable dans un complexe de plus en plus important offrant un potentiel de revenu élevé.