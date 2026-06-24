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Appartements Piscine à vendre en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

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studios
7
1 BHK
12
2 BHK
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12 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 15/15
Grand studio avec surface de réparation design de 48.5 m2 est à vendre. Le studio est dans u…
$139,680
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Appartement 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 16/17
A vendre un bel appartement d'une pièce avec une surface de réparation design de 66 m2. L'ap…
$178,200
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Appartement 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartement 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 4/15
Vente appartement de luxe de 2 pièces avec surface de réparation design de 84.2 m2. L'appart…
$136,404
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Value OneValue One
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 12/15
A vendre un studio confortable avec zone de réparation design de 46.7 m2. Le studio est dans…
$126,090
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Appartement 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartement 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 13/15
Appartement de luxe de 2 chambres avec surface de réparation design de 72,8 m2. L'appartemen…
$209,664
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Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 11/15
Studio de luxe avec surface de réparation design de 43,6 m2 est à vendre. Le studio est dans…
$117,720
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TekceTekce
Appartement 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 16/20
Franco - une ville près de la mer 🌊📍 Mahinjauri est à seulement 5 km de l'ancien BatumiGrand…
Prix ​​sur demande
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Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 15/15
Spacieux studio avec surface de réparation design de 60 mètres carrés est à vendre. Le studi…
$172,800
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Appartement 1 chambre dans Makhinjauri, Géorgie
Appartement 1 chambre
Makhinjauri, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 4
🏡 1+1 appartement à vendre dans la maison de club FRIENDS HOUSE, Makhinjauri - un emplacemen…
$64,350
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Agence
FA real estate
Langues
Русский
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 15/15
A vendre un studio confortable avec surface de réparation design de 48.5 m2. Le studio est d…
$139,680
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Appartement 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartement 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 15/15
Vente appartement de luxe de 2 chambres avec surface de réparation design de 90 m2. L'appart…
$259,200
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Appartement 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartement 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 12/15
A vendre appartement 2 pièces chic avec surface de réparation design de 72,8 m2. L'apparteme…
$209,664
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

avec Vue sur la montagne
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