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Mountain View Appartements à vendre en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

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Appartement 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 16/20
Franco - une ville près de la mer 🌊📍 Mahinjauri est à seulement 5 km de l'ancien BatumiGrand…
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

avec Vue sur la mer
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