  2. Géorgie
  3. Municipalité de Khelvatchaouri
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

7 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Shua Makhinjauri, Géorgie
Studio 1 chambre
Shua Makhinjauri, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5/9
A vendre un Studio spacieux dans une maison en construction, l'achèvement de la construction…
$77,400
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 15/15
Grand studio avec surface de réparation design de 48.5 m2 est à vendre. Le studio est dans u…
$139,680
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 12/14
Un appartement dans le LCD Mziuri Gardens est vendu en 5 * Crown Plaza Hotel. Avec réparatio…
$125,500
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 12/15
A vendre un studio confortable avec zone de réparation design de 46.7 m2. Le studio est dans…
$126,090
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 15/15
A vendre un studio confortable avec surface de réparation design de 48.5 m2. Le studio est d…
$139,680
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 11/15
Studio de luxe avec surface de réparation design de 43,6 m2 est à vendre. Le studio est dans…
$117,720
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 15/15
Spacieux studio avec surface de réparation design de 60 mètres carrés est à vendre. Le studi…
$172,800
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
