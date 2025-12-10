Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses avec terrasse à vendre en Batoumi, Géorgie

5 propriétés total trouvé
Penthouse dans Batoumi, Géorgie
Penthouse
Batoumi, Géorgie
Surface 720 m²
Sol 21/21
Nous vous offrons une opportunité unique d'acheter un bien immobilier dans l'un des endroits…
$581,000
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Sol 3/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
Century 21Century 21
Penthouse 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 5/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
