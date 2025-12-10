Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Penthouses à vendre en Batoumi, Géorgie

12 propriétés total trouvé
Penthouse dans Batoumi, Géorgie
Penthouse
Batoumi, Géorgie
Surface 720 m²
Sol 21/21
Nous vous offrons une opportunité unique d'acheter un bien immobilier dans l'un des endroits…
$581,000
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$464,340
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$369,823
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$389,910
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$556,678
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Sol 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Penthouse 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 137 m²
Sol 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Prix ​​sur demande
