Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Penthouses à vendre en Batoumi, Géorgie

Attique Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Penthouse dans Batoumi, Géorgie
Penthouse
Batoumi, Géorgie
Surface 720 m²
Sol 21/21
Nous vous offrons une opportunité unique d'acheter un bien immobilier dans l'un des endroits…
$581,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Penthouse 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Sol 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Laisser une demande
OneOne
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Batoumi, Géorgie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller