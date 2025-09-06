Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Égypte

Hurghada
7
Mer-Rouge
17
Matruh
4
El Alamein
4
2 propriétés total trouvé
Villa 21 chambre dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 21 chambre
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 21
Surface 1 379 m²
Nombre d'étages 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Devenez propriétaire d’un hôtel-boutique enti…
$1,75M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 316 m²
Nombre d'étages 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Villa spacieuse de 251 m² avec jardin privé de 15…
$405,190
Laisser une demande
