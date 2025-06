À propos du développeur

Maison Alnasser : C'est une équipe composée de plusieurs nationalités et de différents pays du monde qui ont beaucoup d'expérience dans de nombreux domaines pratiques dans le monde de l'immobilier, du marketing et de la vente directe



Notre vision

Fournir un service gratuit unique à nos clients et permettre à nos partenaires marketing et investisseurs du monde entier de construire leur mode de vie et réaliser leurs rêves et objectifs



Notre mission

Fournir des services immobiliers complets pour la vente, la location et l'investissement dans toutes les villes turques et fournir une occasion d'emploi unique pour de nombreuses personnes intéressées à augmenter leurs revenus dans leur temps libre